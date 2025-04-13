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Царьград

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Рейс Азур Эйр Пхукет-Москва вылетел: задержка устранена, пассажиры в пути

Рейс Азур Эйр Пхукет-Москва вылетел: задержка устранена, пассажиры в пути

Рейс Azur Air ZF2902 из Пхукета в Москву вылетел после задержки. Ожидание вертолета пассажиры провели в отелях.

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