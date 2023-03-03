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Вход в Эрмитаж будет бесплатным 8 марта для всех желающих

Вход в Эрмитаж будет бесплатным 8 марта для всех желающих

Жители северной столицы смогут отпраздновать Международный женский день в стенах Эрмитажа совершенно бесплатно Как сообщает RuNews24, в Санкт-Петербурге в честь Международного женского дня вход в Эрмитаж будет бесплатным для всех посетителей.

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