Выявлена причина опасности опухоли мозга

Исследователи из Института Брода Массачусетского технологического института и Гарварда, Института онкологии Дана-Фарбера и Массачусетской больницы общего профиля выявили источник трансформации глиомы в опасную опухоль.
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