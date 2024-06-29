Солодовникова: размер пенсии зависит от официальной зарплаты в год

В России размер пенсии связан с официальной зарплатой. Эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова подчеркнула, что максимальное количество пенсионных баллов можно получить при годовом доходе от 2,2 миллиона рублей.
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