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Колесник отметил успех России в зоне СВО: Освобождено 88 населённых пунктов

Колесник отметил успех России в зоне СВО: Освобождено 88 населённых пунктов

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил об успехах России в Специальной военной операции. За осень Вооружённые силы установили контроль над 88 населёнными пунктами в ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областях.

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