Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил об успехах России в Специальной военной операции. За осень Вооружённые силы установили контроль над 88 населёнными пунктами в ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областях.
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