Джадд Трамп провел великолепное выступление, обыграв Марка Селби, и вышел в финал турнира Champion of Champions 2022, сообщает World Snooker Джадд Трамп (фото: WST) Все новости и результаты Champion of Champions 2022 Турнирная таблица, результаты Champion of Champions 2022 Расписание трансляций Champion of Champions 2022 (и ГОЛОСОВАНИЯ!) Джадд Трамп вышел в финал турнира Champion of Champions 2022, победив Марка Селби со счетом 6-3 на University of Bolton Stadium.