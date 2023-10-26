На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение поездов

огласно информации, опубликованной в Telegram-канале столичного дептранса, на Таганско-Краснопресненской линии московского метро приостановлено движение поездов от станции "Спартак" до "Улицы 1905 года" из-за нахождения человека на пути .
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