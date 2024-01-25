Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 475 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    до чего же хороши...прелестьФото очаровательн...
  • Сергей Лепехов
    Очередная чушь собачья от Морены-Мораны. Хоть одна п...да в современной России пожизненное заключение получила?Правда ли, что же...
  • лина любимцева
    Ну насмешили....👍👍👍👍👍Яркие эмоции живо...

Важные два правила, которые изменят вашу жизнь навсегда!

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО. В ОТНОШЕНИЯХ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛЕГКО. Легко должно быть с самого начала. С первых минут. Человек, сразу же чувствует себя, как старые знакомые, подходит вам больше того, которого надо обхаживать годами.

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Комментарии
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Наталия
Полностью ! 🙃👍
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3 час.

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