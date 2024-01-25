Важные два правила, которые изменят вашу жизнь навсегда!

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО. В ОТНОШЕНИЯХ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛЕГКО. Легко должно быть с самого начала. С первых минут. Человек, сразу же чувствует себя, как старые знакомые, подходит вам больше того, которого надо обхаживать годами.
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