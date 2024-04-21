День труда отметили в Подольске

В Подольске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню труда. Глава городского округа Григорий Артамонов, выразил особую признательность представителям местного бизнеса и промышленных предприятий за их активное участие в жизни города.
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