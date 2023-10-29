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Политический вестник

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"Пророчество" Путина по Украине начало сбываться

"Пророчество" Путина по Украине начало сбываться

Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость Запада от непомерных расходов на Украину, заявил военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью телеканалу ZDF.

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