"Пророчество" Путина по Украине начало сбываться

Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость Запада от непомерных расходов на Украину, заявил военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью телеканалу ZDF.
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