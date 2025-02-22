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Слишком много пенсионеров. Маск заявил о крупнейшем мошенничестве в истории США

Слишком много пенсионеров. Маск заявил о крупнейшем мошенничестве в истории США

Avia.pro - СМИ   Когда Илон Маск, этот неугомонный гений и новоиспечённый глава департамента эффективности госуправления США (DOGE), бросает фразу о "крупнейшем мошенничестве в истории", уши невольно навостряются.

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Комментарии
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св
спивак виктор
во черная касса всплывет ,во дерьмократы взбрыкнут!
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