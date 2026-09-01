«Глупость плана не дает гарантий»: озвучен сценарий атаки Киева на РФ накануне выборов

Предвыборная неделя создает для Киева политическое окно для крупной военно-пропагандистской акции против Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Пойдёт другой фу...
- Суперинтеллект вм...
- Как северокорейск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым