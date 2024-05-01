Экс-морпех Риттер: США держат поставленную технику в Польше, так как боятся ее ликвидации

Бывший разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер выступил на YouTube-канале Judging Freedom и сообщил о том, что американцы боятся поставлять технику из Польши на Украину, поскольку ее тут же уничтожат ВС РФ.
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