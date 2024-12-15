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Блэквуд отразил 37 из 39 бросков «Нэшвилла» в дебютном матче за «Колорадо». Его признали 1-й звездой встречи

28-летний канадский вратарь провел свой дебютный матч за «Эвеланш» – против «Нэшвилла» (5:2).  Блэквуд, недавно выменянный клубом у «Сан-Хосе» в сделке с участием Александра Георгиева, отразил 37 из 39 бросков «Предаторс» и был признан первой звездой встречи.

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