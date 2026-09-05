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Газета.ру

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Ледокол "Адмирал Макаров" загорелся на Кронштадтском морском заводе

Ледокол "Адмирал Макаров" загорелся на Кронштадтском морском заводе

На территории Кронштадтского морского завода зафиксировано возгорание на борту ледокола «Адмирал Макаров».

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