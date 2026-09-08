В ноябре Казань в пятый раз примет фестиваль «Восточный базар»

«Восточный базар в Казани» 2025 года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» С 9 по 22 ноября текущего, 2026 года в столице Татарстана в пятый раз онлайн и офлайн состоится Международный фестиваль национальных культур «Россия – Восток» («Восточный базар в Казани»).
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