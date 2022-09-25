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Экономист Рубини ожидает запроса Британии на экстренную помощь МВФ из-за политики Трасс

Экономист Рубини ожидает запроса Британии на экстренную помощь МВФ из-за политики Трасс

Экономическая политика нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс чревата тем, что стране придется обратиться за финансовой помощью к Международному валютному фонду (МВФ), считает профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини.

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