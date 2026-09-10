Меркель: Я навесила на Россию якорь в 2014 году

Ангела Меркель, экс-канцлер Германии, вновь стала появляться в немецких эфирах. Связано это с тем, что рейтинги ХДС/ХСС стремительно несутся вниз, а «Альтернатива для Германии» выигрывает выборы в одном регионе за другим.
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Свежие комментарии
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тварь согласен, но не продажная, она враг, враг России, только всего...........
ТВАРЬ ПРОДАЖНАЯ....
Меркель как и ее подруга литовская это прости......Господи. Служивые КГБ. Денег может они и не получали, но определенные преференции имели. Возможно втемную их даже использовали. И это их устраивало. ЦРУ это знали. Поэтому американцы не противились назначить ее канцлером. Когда она вздумала потребовать часть золота Германии (7 000 тонн там) ее в США пнули под зад. Пригрозил назад не самолетом лететь , а грести веслами через океан на челне. Прибыв в Германию, она 2 недели не могла в себя прийти. Не показывалась нигде. И вот сейчас эта баба старая , хвастается что она ой ой ой!
Если бы в 2014 году Россия вошла на территорию Украины,то был бы мир и согласие!
А не пора ли этой "вешалке" спрятаться подальше в шкаф?