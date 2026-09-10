☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 330 подписчиков

Меркель: Я навесила на Россию якорь в 2014 году

Меркель: Я навесила на Россию якорь в 2014 году

Ангела Меркель, экс-канцлер Германии, вновь стала появляться в немецких эфирах. Связано это с тем, что рейтинги ХДС/ХСС стремительно несутся вниз, а «Альтернатива для Германии» выигрывает выборы в одном регионе за другим.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анатолий Страшко
Анатолий Страшко

Меркель как и ее подруга литовская это прости......Господи. Служивые  КГБ. Денег может они и не получали, но определенные преференции имели. Возможно втемную их даже использовали. И это их устраивало. ЦРУ это знали. Поэтому американцы не противились назначить ее канцлером. Когда она вздумала потребовать часть золота Германии (7 000 тонн там) ее в США пнули под зад. Пригрозил назад не самолетом лететь , а грести веслами через океан на челне. Прибыв в Германию, она 2 недели не могла в себя прийти. Не показывалась нигде. И вот сейчас эта баба старая , хвастается что она ой ой ой!