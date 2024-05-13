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Глава ФХБ о невызове Протаса и Шаранговича в сборную Беларуси на Большой тур: «Решающую роль играют страховки. Нужно выплатить большие суммы»

Команда под руководством Дмитрия Квартальнова проиграла все 4 матча сборной «России 25», которую возглавлял Роман Ротенберг.

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