Почему на Руси на день Агафьи Коровницы 18 февраля хлеб считался главным оберегом Ксения Кирпик 18 февраля 2024 года заполнен различными праздничными событиями, в числе которых Всемирный день управления информацией, День транспортной полиции МВД в России, а также День батарейки.