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Почему на Руси на день Агафьи Коровницы 18 февраля хлеб считался главным оберегом

Почему на Руси на день Агафьи Коровницы 18 февраля хлеб считался главным оберегом

Почему на Руси на день Агафьи Коровницы 18 февраля хлеб считался главным оберегом Ксения Кирпик 18 февраля 2024 года заполнен различными праздничными событиями, в числе которых Всемирный день управления информацией, День транспортной полиции МВД в России, а также День батарейки.

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