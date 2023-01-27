20-я ракетка мира Карен Хачанов в полуфинале Australian Open уступил №4 Стефаносу Циципасу – 6:7(2), 4:6, 7:6(6), 3:6.
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