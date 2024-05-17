Импортозамещение в России достигло 100% после ухода иностранцев

В России после ухода иностранных брендов в 2022 году импортозамещение достигло 100%. Российские торговые центры полностью вытеснили ушедших конкурентов, и теперь на их месте работают отечественные компании.
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