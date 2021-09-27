Поздравление руководства Белогорского района с Днем воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования!Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –Днем воспитателя и всех дошкольных работников!Быть воспитателем – ответственный и бесценный труд.
Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования!Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –Днем воспитателя и всех дошкольных работников!Быть воспитателем – ответственный и бесценный труд.
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