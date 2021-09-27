Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Смирнов
    Не надо лезть к зверям в клетки, звери имеют право на самозащиту, тигр защищался по постоянному месту жительства. Ти...В «Тайгане» тигр ...
  • Сергей Дмитриев
    ... Осталось сочинить доклад об успехе в прокате номинантов и участниов к новому году.Кто получил главн...
  • Meerflieger
    Ну да, проще отнять чужое готовое, чем восстановить своё разрушенное...Житель Ялты закры...

Поздравление руководства Белогорского района с Днем воспитателя и всех дошкольных работников

Поздравление руководства Белогорского района с Днем воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования!Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником –Днем воспитателя и всех дошкольных работников!Быть воспитателем – ответственный и бесценный труд.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх