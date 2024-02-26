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Закон, порядок, государство

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Военно-спортивный праздник состоялся на российской военной базе в Таджикистане

Военно-спортивный праздник состоялся на российской военной базе в Таджикистане

В ходе спортивного мероприятия были проведены чемпионаты среди подразделений по армейскому гиревому рывку, силовой эстафете с военной автомобильной техникой и перетягивании каната.

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