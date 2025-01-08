«Друг Реджеп», «Ад для ХАМАС», Америка до Северного полюса и другие откровения Трампа из Флориды

Во время продолжительной пресс-конференции в своем флоридском поместье Мар-э-Лаго избранный президент США Дональд Трамп не исключил возможности использования американских вооруженных сил для возвращения Панамского канала или приобретения Гренландии.
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