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Рябков: Россия против использования космоса для ведения боевых действий

Рябков: Россия против использования космоса для ведения боевых действий

Москва против использования космоса для ведения боевых действий. С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, информирует ТАСС.

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