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Политолог Фил Батлер: поставив свои системы ПРО в Румынии и Польше, НАТО превратило эти страны в мишени для российских «Цирконов»

Политолог Фил Батлер: поставив свои системы ПРО в Румынии и Польше, НАТО превратило эти страны в мишени для российских «Цирконов»

Поставив свои системы противоракетной обороны в Румынии и Польше, Североатлантический альянс превратил эти страны в мишени для российских гиперзвуковых «Цирконов».

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