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Северное Медведково

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Свежие комментарии

  • Вячеслав Даньшин
    Хорошо бы ещё  переименовать улицу на которой стоит посольство Польши, в улицу Ивана Сусанина.Москвичи выбрали ...

В столице пройдет фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота»

В столице пройдет фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота»

Фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота» пройдет с 5 по 9 июня  На Патриарших прудах в Москве состоится показ коллекции от российских дизайнеров, где выступят около 100 профессиональных моделей и выпускниц текущего года.

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