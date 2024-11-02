Политика как он...
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Политика как она есть

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СМИ сообщили о вспышке вируса на турецком курорте

СМИ сообщили о вспышке вируса на турецком курорте

Telegram-канал SHOT сообщает, что на этой неделе несколько десятков детей и взрослых, отдыхавших в отелях турецкого Белека, обратились в местный госпиталь с температурой выше 39, которую им не удавалось сбить.

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