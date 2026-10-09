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В Барнауле продолжат грантовую поддержку работы приюта "Ласка"

В Барнауле продолжат грантовую поддержку работы приюта "Ласка"

В Барнауле продолжится реализация грантовой поддержки для снижения количества безнадзорных животных. Как сообщает пресс-служба администрации города, замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин провел выездное совещание на территории приюта "Ласка".

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