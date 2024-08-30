Стоматолог развеяла мифы об отбеливании зубов

Стоматолог Романова заявила, что получить неестественно белый цвет зубов сложно Миф о том, что кабинетное отбеливание зубов вреднее домашнего является самым распространенным и необоснованным, считает челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова.
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