Стоматолог развеяла мифы об отбеливании зубов

Стоматолог Романова заявила, что получить неестественно белый цвет зубов сложно Миф о том, что кабинетное отбеливание зубов вреднее домашнего является самым распространенным и необоснованным, считает челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова.