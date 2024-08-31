На Кубани полицейские и общественники принимают участие в благотворительной акции МВД России «Помоги пойти учиться»

В рамках ежегодной Всероссийской акции МВД России сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковник внутренней службы Александр Полтанов, капитан внутренней службы Никита Шитик совместно с инспектором по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Краснодару старшим лейтенантом полиции Анастасией Соловьевой посетили на дому семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.