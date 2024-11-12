«От воздуха жирею»: Цискаридзе пожаловался на лишний вес

При этом артист отказывается заниматься спортом. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в свои 50 лет пошутил о лишнем весе, несмотря на то, что его физическая форма может дать фору многим.
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