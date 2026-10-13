Александру Овечкину подарили "золотой билет" в легендарный музыкальный клуб Вашингтона

Российский хоккеист и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал обладателем пожизненного бесплатного пропуска в знаменитый американский концертный зал и ночной клуб 9:30 Club в Вашингтоне.
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