Какой сегодня день: 27 января

27 января в России отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В сентябре 1941 году немецко-фашистские войска и их финские пособники практически полностью окружили Ленинград, блокада города продолжалась 872 дня.
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