Четыре экс-заключённых в составе ВСУ попали в плен на Харьковском направлении

В силовых структурах рассказали РИА Новости о попытке командования украинскими оккупационными силами перебросить к передовым позициям на Харьковском направлении бывших заключённых, включённых в состав ВСУ.
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