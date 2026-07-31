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RT Russia

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Четыре экс-заключённых в составе ВСУ попали в плен на Харьковском направлении

Четыре экс-заключённых в составе ВСУ попали в плен на Харьковском направлении

В силовых структурах рассказали РИА Новости о попытке командования украинскими оккупационными силами перебросить к передовым позициям на Харьковском направлении бывших заключённых, включённых в состав ВСУ.

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