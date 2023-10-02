Проверка зрения за 30 секунд: найдите кота на фото

Только 10% людей удается его найти! фото: PinterestУверены в себе и своем зрении? Давайте проверим! Что может быть лучше в понедельник, чем тест, который поможет вам окончательно проснуться и сосредоточиться? Тесты-находилки — отличная тренировка не только для мозга, но и для органов зрения.