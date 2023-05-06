Qazaqstan Hockey Open 2023. «Россия 25» сыграет с Беларусью

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В международном турнире Qazaqstan Hockey Open 2023 также участвует сборная Казахстана. Ранее команда «России 25» под руководством Романа Ротенберга одержала 2 победы над Беларусью в Челябинске (4:0, 6:2).