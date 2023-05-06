Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

Qazaqstan Hockey Open 2023. «Россия 25» сыграет с Беларусью

В международном турнире Qazaqstan Hockey Open 2023 также участвует сборная Казахстана. Ранее команда «России 25» под руководством Романа Ротенберга одержала 2 победы над Беларусью в Челябинске (4:0, 6:2).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх