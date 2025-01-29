Возможна ли Одесско-Львовская наступательная операция на Украине?

Хотя в конкретике так называемое мирное предложение Трампа, мягко говоря, полная ерунда, кое-какую пользу оно принесло – однозначно сдвинуло «консенсус» Запада по Украине в сторону сворачивания конфликта.
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