Внеплановая проверка в спецшколе №17 выявила, что единственный лифт слишком мал для детей с поражениями опорно-двигательной системы, а нехватка специалистов ограничивает доступ учащихся к психолого-педагогической поддержке.
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