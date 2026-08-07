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Решетников: взаимная торговля в ЕАЭС прибавила 8 %

Решетников: взаимная торговля в ЕАЭС прибавила 8 %

МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. Объем взаимной торговли между странами ЕАЭС в январе–мае 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года вырос на 8 % до более чем 39 млрд долларов или 3 трлн рублей.

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