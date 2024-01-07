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next WAR

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На пути к «Минску-3»: новая стратегия США на Украине

На пути к «Минску-3»: новая стратегия США на Украине

Прогнозы – дело неблагодарноеЗа рубежом сейчас очень непросто с адекватными предсказателями. Военные аналитики и штабные офицеры НАТО, оттачивающие свои навыки в военных играх и масштабных учениях, оказались плохими советчиками для ВСУ.

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