Любимица ацтеков: названы 6 научных причин есть тыкву каждый день

Это растение родом из Северной Америки — одно из старейших одомашненных. Рассказываем все о пользе и вреде тыквы, какие болезни она лечит и кому ее категорически нельзя Самые древние тыквенные семечки находили в Мексике.
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