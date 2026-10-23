Политолог Федор Лукьянов в интервью RTVI высказался о перспективе отмены антироссийских санкцийСША не будут отменять принятые против России санкции после того, как вооруженный конфликт на Украине завершится.
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