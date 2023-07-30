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«Зенит» отпускает Адамова только в «Оренбург» в аренду до зимы. По защитнику были предложения от «Краснодара» и «Локо»

Об этом сообщил Хайдар Алханов, дедушка Арсена Адамова и бывший вице-президент «Терека». «Честно говоря, я был категорически против перехода в «Оренбург» из-за искусственного поля и погодных условий.

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