«Зенит» отпускает Адамова только в «Оренбург» в аренду до зимы. По защитнику были предложения от «Краснодара» и «Локо»

Об этом сообщил Хайдар Алханов, дедушка Арсена Адамова и бывший вице-президент «Терека». «Честно говоря, я был категорически против перехода в «Оренбург» из-за искусственного поля и погодных условий.
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