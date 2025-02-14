Подоляка нашёл подозрительного депутата в России: "Рыльце у него может оказаться "в пушку"

Дональд Трамп не только раскрыл суть деятельности USAID и ЦРУ за пределами США, но и перекрыл финансирование очень многим сомнительных конторам, "общественникам", "политикам", СМИ, НКО и другим грантоедам, несущим повестку морального разложения в других страны, в том числе в Россию.