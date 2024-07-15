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«Наш союзник армия и флот»: Почему Россия провалила политику мягкой силы

«Наш союзник армия и флот»: Почему Россия провалила политику мягкой силы

Авторы издания «Заговор Элит» рассказали почему провалилась «мягкая сила» и Россия не смогла оказать свое идеологическое влияние на большинство стран СНГ.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Никто не знает, что делать! Так называемые элиты своих-то граждан не знают, как переманить на свою сторону! Не делиться же баблом, которое &quot;приобрели&quot; при дележе советского наследия! А тут какие-то уже не свои граждане. Их элиты быстро перестроились, снова стали баями и беками! Просто партбилеты уничтожили и флаги поменяли. Интересно, а кто-то ещё верит, что руководство страны может привести страну к справедливости? С учётом того, что происходит, таких становится всё меньше! Те, кто говорит противоположное, на самом деле так не думают. Мимикрируют.
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20 час.
Валерий Евстафьев
1. Грандиозность задачи, которую может решит Россия, не требует ни спешки, и ничего из перечисленного автором. 2. После предательства СССР целесообразно включить паузу лет на сорок, чтобы голоса предателей поутихли, а живущие спокойно осознали тупиковость положения России, внешние и внутренние угрозы, а также методы их преодоления. 3. Россия устойчиво стоит на своих рубежах (в обороне) и думает, как наиболее эффективно сплотить народ и мобилизовать ресурсы. Нынешнее состояние народа в броуновском движении за личную выгоду не способствует организованному движению к какой-либо цели, равно как и не имеется никаких серьёзных целеполагающих предложений. 4. Для истерики (десять моментов и все пропали!) нет никаких оснований. Время работает на Россию. Весь честный мир любуется на запад без масок и делает выводы.
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18 час.
ВТ
Василий Топчий
3. Россия устойчиво стоит на своих рубежах (в обороне) и думает, как наиболее эффективно сплотить народ и мобилизовать ресурсы. РОССИЯ ЭТО КТО? ПУТИН? ПРАВИТЕЛЬСТВО? ДУМА? А Я ДУМАЛ НАРОД!
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2 час.

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