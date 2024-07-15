«Наш союзник армия и флот»: Почему Россия провалила политику мягкой силы

Валерий Каулин Никто не знает, что делать! Так называемые элиты своих-то граждан не знают, как переманить на свою сторону! Не делиться же баблом, которое "приобрели" при дележе советского наследия! А тут какие-то уже не свои граждане. Их элиты быстро перестроились, снова стали баями и беками! Просто партбилеты уничтожили и флаги поменяли. Интересно, а кто-то ещё верит, что руководство страны может привести страну к справедливости? С учётом того, что происходит, таких становится всё меньше! Те, кто говорит противоположное, на самом деле так не думают. Мимикрируют.

Валерий Евстафьев 1. Грандиозность задачи, которую может решит Россия, не требует ни спешки, и ничего из перечисленного автором. 2. После предательства СССР целесообразно включить паузу лет на сорок, чтобы голоса предателей поутихли, а живущие спокойно осознали тупиковость положения России, внешние и внутренние угрозы, а также методы их преодоления. 3. Россия устойчиво стоит на своих рубежах (в обороне) и думает, как наиболее эффективно сплотить народ и мобилизовать ресурсы. Нынешнее состояние народа в броуновском движении за личную выгоду не способствует организованному движению к какой-либо цели, равно как и не имеется никаких серьёзных целеполагающих предложений. 4. Для истерики (десять моментов и все пропали!) нет никаких оснований. Время работает на Россию. Весь честный мир любуется на запад без масок и делает выводы.