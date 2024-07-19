HarmonyOS пришел на ПК. Плохие новости для Windows

Huawei создала альтернативу Windows для ноутбуков и ПКHarmonyOS от Huawei, первоначально разработанная как операционная система для смартфонов и планшетов, теперь готовится к дебюту на настольных компьютерах и ноутбуках.
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