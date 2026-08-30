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Регион 29

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Школьников Поморья приглашают снять видеоролики о безопасности на дорогах

Конкурс «Перекресток знаний» рассчитан на учащихся 9–11-х классов и пройдет в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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