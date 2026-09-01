На Сахалине умерла женщина, которую сожитель захватил в заложницы

В Южно-Сахалинске женщина, которую сожитель взял в заложницы и ранил ножом, умерла. / Источник: © Полиция Сахалина/МАКСПострадавшая скончалась в больнице.
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